Stage de formation en plongée sous-marine

Un stage de formation et de perfectionnement en plongée sous-marine «Qualification 40 mètres», a eu lieu du 30 septembre au 6 octobre 2018 dans la wilaya de Béjaïa. Au total, 21 plongeurs de la protection civile, venus de 12 wilayas du pays, à savoir M’Sila, Boumerdès, Tipaza, Alger, Bel Abbes, Tlemcen, Oran, Guelma, Tissemsilt, Tiaret, Chlef, Relizane en plus de l’unité nationale d’El Hamiz et de quelques plongeurs de la wilaya de Béjaïa, ont pris part à ce stage. Ce dernier a été rehaussé par la présence du directeur de la protection civile, le Lieutenant Colonel Amichi Hakim, du directeur des services agricoles, du DRAG et du DAL de la wilaya. Cette formation, qui a eu lieu au niveau du siège de l’Unité Marine de Béjaïa, sise au port pétrolier de la commune de Béjaïa, a été organisée sous l’égide de la Direction Générale de la protection civile, et placée sous le patronage du wali. «Ce stage est le prolongement et une continuité des autres formations déjà reçues, pour Acquérir un maximum de connaissances et de perfectionnement des plongeurs, avec un enseignement théorique et des séances de plongée grandeur nature. Ladite formation a été dispensée par un encadrement qualifié venu de la direction générale de la Protection civile. Des encadreurs de renommée, très compétents en la matière étaient présents. Cette formation servira certainement, à nos plongeurs pour d’éventuelles interventions en grandes profondeurs et dans tous les plans d’eau», souligne le DG de la protection civile de Béjaïa, organisatrice de ce stage.

Rachid. Z.