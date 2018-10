Inauguration d'une stèle des martyrs

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Dans le cadre de la célébration du 64 ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, l'APC d'Ifigha, en collaboration avec l'ONM et l'organisation nationale des fils de chahid, va inaugurer une stèle commémorative érigée à la mémoire des 171 martyrs de cette commune, ainsi que les bustes de trois officiers de l'ALN tombés au champ d'honneur. Le programme de cette journée, qui devrait être rehaussée par la présence du wali, prévoit également une grande waada, des prises de paroles, des témoignages et une conférence. Le maire d'Ifigha Abdallah Hami dira à ce sujet : " je lance un appel à la population pour venir assister à cette cérémonie qui se déroulera jeudi prochain à partir de 9h au chef-lieu de la commune. Ce sera un hommage de notre part à nos 171 valeureux martyrs de la commune et par la même à tous les martyrs de l'Algérie". Les bustes à inaugurer représentent trois officiers à savoir : Abdat Saadi, Hadj Said Said et Keciri Mohand Said. L'officier Abdat Saadi est né le27/7/1926. Il s’est engagé en 1956 après un attentat contre l'administrateur d'Azazga. Promu au grade de sergent-chef, il a participé à beaucoup de batailles. Il est tombé au champ d'honneur le 7 mars 1962. Hadj Said Said dit Si Said Ou Challam fût, lui, un des premiers maquisards de la région d'Ath Ghobri. Natif du village Achallam en 1910, il a occupé plusieurs fonctions pendant la guerre de libération avant de tomber au champ d'honneur en 1960 en qualité d'aspirant de l'ALN. Quant à Keciri Med Said dit Mohand Oukaci Ifigha, né le 07/07/1931, il s’engagea, lui, en 1955. Promu aspirant politique en 1957, puis chef de la région 4, il est tombé en martyr à Bordj Menaiel en 1959.

M.I.B.