48 décisions d’aide à l’habitat rural distribuées

Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

Entrant dans le cadre des festivités célébrant le soixante-quatrième anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, une cérémonie de distribution de décisions d’aide à l’habitat rural s’est déroulée, mercredi matin, au niveau de la bibliothèque communale d’Aïn El Hammam. Outre les attributaires, au nombre de quarante-huit (48), venus récupérer leurs décisions, on notera la présence de monsieur Zahour, chef de daïra, aux côtés de monsieur Lyazid Ould Taleb, président de l’APC d’Aïn El hammam, plusieurs de ses adjoints, le chef de la sûreté de daïra ainsi que le capitaine de la protection civile. La cérémonie qui s’est déroulée dans une ambiance de fête a duré près de deux heures, le temps que les bénéficiaires se présentent, un par un, devant les responsables qui ont tenu à leur remettre eux-mêmes leurs décisions en mains propres, plutôt que de leur demander de les retirer anonymement au niveau de l’administration de la daïra ou de l’APC. Cela a réjoui les concernés qui ont apprécié ce geste immortalisé par des photos avec les responsables. Les congratulations avec les responsables et entre bénéficiaires dont certains avaient les larmes aux yeux, n’en finissaient pas. En aparté, un élu de l’APC de Michelet nous a confié quelques dix décisions ont été remises à leurs bénéficiaires, quelques jours auparavant, par le wali, à Tizi-Ouzou. Ce qui porte le nombre d’attributaires à cinquante huit (58) citoyens. «On me dit qu’avec cent millions de centimes, je ne pourrais pas terminer mon logement. Mais je sais que c’est une coquette somme qui me permettra d’avancer dans les travaux, surtout que je suis bricoleur et que je peux effectuer certaines tâches sans avoir à payer les maçons et les manœuvres à plus de 5000 dinars par jour», nous dit Rafik. Comme lui, la plupart des bénéficiaires, des jeunes à la fleur de l’âge, comptent sur leurs «bras pour économiser la main-d’œuvre trop chère en ce moment». Au milieu de toute cette jeunesse, il y avait deux femmes et quelques personnes dépassant la cinquantaine. Ceux que nous avons abordés ne cachent pas leur joie de recevoir le fameux sésame. «J’attends depuis plus de cinq ans. Ma patience a été récompensée. Je vais enfin donner un toit convenable à mes enfants qui grandissent au village dans un deux pièces vétuste», nous dit un bénéficiaires. Ces pères de famille qui habitent chez des tiers ou dans la vieille maison des aïeux, et qui ont attendu en vain, une hypothétique distribution de logements sociaux qui tarde à venir, ne sont pas rares. «Nous nous apprêtons à remettre encore quarante-deux autres décisions à leurs propriétaires, et les dernières formalités sont en cours pour la remise d’un autre quota d’une vingtaine d’Unités», dira M. Hoceini Nacim, élu à l’APC d’Aïn El Hammam. Rappelons que lundi après midi, le chef de daïra avait remis cinquante-cinq décisions aux bénéficiaires de la commune d’Ath Bouyoucef.

A. O. T.