Les transporteurs suspendent leur grève

Après avoir observé trois jours de grève afin de «dénoncer l'état délabré» du chemin reliant leur village à la RN25, les transporteurs de Tafoughalt (Aït Yahia Moussa) assurant la liaison vers Draâ El-Mizan (chef-lieu de daïra) ont repris hier leurs activités. Selon certains grévistes, ce débrayage de trois jours est un «avertissement» aux autorités locales qui, selon eux, n’ont pas été attentives à leurs doléances. «Ce n'est pas la première fois que nous soulevons ce problème. Le maire nous a fait savoir que le projet de réfection demandé n'est pas inscrit. Alors, nous lui demandons pourquoi il ne le fait pas, d'autant plus que cette route a été dégradée lors de l’acheminement des conduites de gaz et d'eau potable. Pourquoi les entreprises n'ont-elles pas remis en l'état les lieux ?», s’interroge l'un des transporteurs. Selon nos interlocuteurs, d'autres actions de protestations ne sont pas à écarter dans les prochains jours : «Nous allons nous réunir et décider des actions à mener. Une grève illimitée n’est pas écartée. On ne peut plus supporter de travailler dans des conditions pareilles ! Nos véhicules sont tout le temps en panne. Pourtant, on paie nos impôts et la vignette auto le plus normalement du monde !», souligne un autre intervenant. Du côté des autorités locales, des opérations de réhabilitation de ce chemin sont envisagées : «Tout d'abord, nous essaierons de nettoyer les fossés et de colmater les nids-de-poule, en faisant appel à des entreprises, en attendant l'inscription d’une opération de réfection de cette route, qui est, en fait, un chemin intercommunal, car elle dessert trois communes, la nôtre, M'Kira et Tizi Gheniff. Il faut savoir que c'est un projet qui ne peut être pris en charge que dans le sectoriel. Les PCD ne sont pas suffisants», explique une source proche de l'APC. À rappeler que durant les trois jours de grève, c’est l'APC qui a assuré le transport des voyageurs vers de Draâ El-Mizan.

