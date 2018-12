Entrée en exploitation en janvier 2020

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

La centrale de production d’électricité de Cap Djinet, à l’Est de la wilaya de Boumerdès, sera réceptionnée définitivement en juin 2019.

C’est ce qu’a annoncé avant-hier, Mohamed Arkab, P-DG de Sonelgaz qui a visité le projet. "La réception définitive de cette centrale est programmée pour juin 2019, mais son exploitation à 100% interviendra le mois de janvier 2020", a indiqué le P-DG de Sonelgaz, lors de l'inspection du chantier de réalisation de ce projet. La capacité de production annuelle de cette centrale électrique, qui fonctionne en cycle combiné (gaz-vapeur), atteindra les 1.200 GW, a-t-il ajouté. A l’opposé de l’ancienne station qui lui est mitoyenne, fonctionnant seulement au gaz naturel, cette nouvelle centrale, réalisée sur une assiette de 18 ha, a été dotée d’installations et équipements de sécurité de pointe, dans lesquels l’entreprise a investi des sommes colossales, a-t-il souligné. Mohamed Arkab a également fait part de la généralisation, en cours, de ce type d’installations (stations électriques) à travers tout le pays. "Sept autres stations similaires sont en cours de concrétisation avec une main d’œuvre à 100% algérienne, respectivement à Sétif, Belara (Jijel), Kaid (Khenchla), Oumache (Biskra), Ain Ouessara (Djelfa), Nâama et Mostaganem", a-t-il fait savoir. "Exceptée la station de Sétif achevée à 100% et réceptionnée dernièrement, les autres sont attendues à la réception en 2019, au moment où celle de Mostaganem est programmée pour 2020, ou 2021 au plus tard", a-t-il précisé. Tous ces projets sont dotés d’une capacité permettant de réaliser, à leur niveau, une économie de 30 % dans le gaz consommé, avec une hausse de 30% dans l’électricité produite. Concernant le réseau national de transport d’électricité, le P-DG de Sonelgaz, a assuré que celui-ci a été conçu pour englober des extensions jusqu’à l’horizon 2050. "Actuellement nous concentrons nos efforts sur son renforcement avec les nouvelles technologies en vigueur, notamment en matière de réseaux de haute tension", a-t-il souligné.