Deux blessés dans un accident sur la RN5

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 473 lecture(s)

Un accident est survenu, hier matin, sur la RN5 à la sortie ouest de la commune d’El-Esnam, et a fait deux blessés, dont un grave. Selon les informations recueillies, le verglas serait à l’origine du dérapage du véhicule de marque Mitsubishi qui, indique-t-on, roulait à vive allure avant de percuter un arbre et se retrouver dans le fossé. Le conducteur et le passager, deux jeunes trentenaires, ont été immédiatement transférés vers l’EPH de Bouira, pour y recevoir les soins nécessaires. Les officiers de police sont arrivés quelques minutes plus tard, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Aziz C.