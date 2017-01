Quatre blessés sur la RN25

Par DDK | Il ya 16 heures 56 minutes | 572 lecture(s)

Un accident de la circulation a eu lieu, hier, aux environs de 11h sur la RN25, à la sortie de Draâ El-Mizan, vers Bouira. Il s’agit d’un véhicule léger qui a dérapé causant des blessures à quatre personnes qui étaient à bord, deux hommes âgés respectivement de 64 ans et 29 ans et deux femmes. Les éléments de la protection civile de l'unité de Draâ El-Mizan sont intervenus pour évacuer les victimes à l’hôpital de Draâ El-Mizan. Selon des témoins oculaires, une autre femme âgée de 44 ans et une petite fille de deux ans qui ont assisté à cet accident, visiblement choquées par ce drame, ont été également orientées par les mêmes éléments vers cette structure de santé pour une prise en charge.

R. B.