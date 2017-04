Lancement du guichet unique à la CNAS

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

La CNAS de Tizi-Ouzou vient de lancer le guichet unique au niveau du centre de payement Lamali sis au centre-ville qui assure les différentes opérations. Au moins six guichets sont mis en service, depuis dimanche, à la disposition des assurés au niveau de ce centre, a indiqué hier son responsable, le Dr Attek Nacer. Ce guichet unique permettra à tout agent d’effectuer des prestations au lieu d’orienter le citoyen vers d’autres services et ce dans le souci de simplifier et d’alléger les procédures administratives dans le cadre de l’amélioration des services aux assurés et le rapprochement de l’administration du citoyen, a-t-il souligné. Le responsable de la CNAS a signalé que ce genre de guichet unique sera généralisé dans toutes les agences CNAS au niveau de la wilaya pour répondre aux doléances des assurés. De rappeler que la wilaya compte environ 26 agences de contrôles relevant de l’agence CNAS de Tizi-Ouzou. Lors de notre virée hier au niveau du centre de payement Lamali, en compagnie de M. Hamaci Djamel, chargé de communication au niveau de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) de Tizi-Ouzou, au moins six guichets sont ouverts au public pour assurer les différentes opérations, entre autres les remboursements des frais médicaux, les dépôt des arrêtés de travail, délivrances des affiliations et non affiliations, a-t-on constaté sur les lieux. Le centre de payement Lamali gère, selon M. Hamaci, environ 96 000 assurés dont la majorité sont des retraités. Le centre en question gère une moyenne de 400 personnes par jour, précise encore le chef du centre.

Nadia Rahab.