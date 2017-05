Les TGV à partir de 2018

Par DDK | Il ya 4 minutes | 14 lecture(s)

Le directeur général de la société nationale de transports ferroviaires (SNTF), M. Yacine Benjaballah, a affirmé, hier, que l’entreprise compte faire un saut qualitatif dans le transport des passagers entre les grandes villes.

En effet, le DG de la SNTF a annoncé la mise en service des trains à grandes vitesses en 2018. «Ces trains à grandes vitesses concernent les grandes lignes comme Alger-Oran, Alger-Annaba, Alger-Constantine, Alger-Béjaïa», a précisé M. Yacine Benjaballah lors de son passage sur les ondes de la chaîne I de la radio nationale.

Évoquant la ligne El Harrach-El Afroune, le DG de la SNTF a fait savoir que le projet de renouvellement de cette ligne, qui sera achevé fin 2017, se poursuit. Ce projet vise à réduire la durée de voyage en train entre Alger et Oran qui sera lancé en 2018, à quatre heures.

Abordant en outre la situation financière de la SNTF, l’invité de la radio nationale a indiqué que son entreprise compte à travers le plan 2015-2020 réaliser un équilibre entre les revenus et les charges. Il explique que des changements ont été introduits pour contrôler les charges financières de la SNTF qui puisent dans la caisse du trésor public 80%, tout en espérant décliner à 45%, en 2020.

Selon lui, l’augmentation du chiffre d’affaire de la SNTF est liée au développement des projets de transport des passagers et marchandises, indiquant que «les chiffres en 2015 et 2016 ont été positifs et encourageants». Pour ce qui est, en outre, des lacunes enregistrées dans le domaine de transport de marchandises, M. Benjaballah a annoncé le lancement de trois locomotives fin du premier semestre 2017 pour le démarrage du projet d’El Hajar, et sera porté à six locomotives pour couvrir la demande.

M. Benjaballah a cité aussi le projet de Bellara qui entrera en service dans les mois prochains, tandis que le projet de conversion de phosphate, sera lancé dans les années à venir. Évoquant, en outre, le report à une date ultérieure de la ligne Alger-Tunis qui devait être fonctionnel le 1er mai dernier, la même source a souligné que la SNTF a reporté le lancement de cette ligne pour des problèmes techniques liés, notamment, à la climatisation, mais aussi au tonnage.

«Nous avons enregistré des lacunes au cours de la dernière phase du lancement de cette ligne et nous avons préféré reporter son lancement pour régler les points négatifs que nous avons découvert à la dernière minute», a-t-il expliqué. Celui-ci a rappelé également que de nouvelles lignes ont été ouvertes le 1er mai dernier, à l’image de la ligne Alger-Saida qui roule à 160km/h et la ligne Alger-Birtouta.

La SNTF envisage la création de gares intelligentes

Par ailleurs, la SNTF envisage la création de gares intelligentes dans les mois à venir. Son entreprise, poursuit la même source, «est à la recherche d’un partenaire qui puisse l’accompagner dans ce projet.» Auquel cas, la gare de Bordj Bou Arreridj serait la gare-pilote du projet , en ce sens qu’il y a moins de charges et de flux.

L. O. Challal