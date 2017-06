Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Le centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight (CNPLET) organise, en collaboration avec le laboratoire paragraphe (université Paris 8 et Cergy-Pontoise), un colloque international sur Tamazight, les 18 et 19 novembre prochain. Cette manifestation scientifique, qui va réunir des chercheurs-spécialistes des sciences du langage algériens et d’autres pays, sera organisée sous le thème : «Le double déclassement diglossique de Tamazight ; entre l’impératif de son aménagement et les exigences de sa survie sociolinguistique. Les défis des langues de moindre diffusion à l’ère des numériques». «Ce colloque étant posé comme cadre de réflexion scientifique sereine, les communicants devront tirer leur argumentations des connaissances théorique et pratiques développées dans le cadre de la sociolinguistique, de la soci-didactique, des neurosciences, de la glottopolitique et plus généralement des sciences sociales et humaines, mais aussi des humanités numériques comprenant l’hypertexte et l’hypermédia», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par le CNPLET. Ce dernier a fait savoir également, que ce colloque s’interroge aussi sur l’apport des TIC pour le développement de la langue Amazighe en analysant d’une part sa présence sur le web et les réseaux sociaux, et d’autre part, sur l’importance du numérique pour sauvegarder et diffuser une langue. Selon le CNPLET l’enseignement de Tamzight qui est produit «ne suscite qu’un intérêt social relatif loin de l’enthousiasme espéré, contraignant la revendication militante à la posture paradoxale de la demande d’imposition de son enseignement, y compris en Kabylie où la demande sociale est supposée être très forte».