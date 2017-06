Par DDK | Il ya 16 minutes | 43 lecture(s)

C’est le grand soulagement pour les élèves exclus de l’examen du baccalauréat pour cause de retard. En effet, selon le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, une autre session leur sera bel et bien organisée prochainement. «Le président de la République a donné une instruction pour organiser une session spéciale du Bac pour les élèves exclus de la dernière session de cet examen, pour raison de retard», a affirmé, vendredi soir, M. Tebboune, lors du débat sur le plan d’action du gouvernement à l’APN. Selon lui, le président de la République a entendu les doléances des parents d'élèves et «il a ordonné le gouvernement de préparer une session spéciale pour les retardataires». Le Premier ministre a tenu à souligner qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle session du baccalauréat, mais c’est une session spéciale accordée seulement aux retardataires. «C'est une session pour les candidats qui n'ont pas pu passer leur examen à cause du retard qu'ils ont mis pour rejoindre les centres d'examens», a-t-il précisé, faisant état d’environs d’un millier et quelques à être concernés par cette mesure. Le même responsable a assuré que cette session se déroulera dans les mêmes conditions de rigueur ayant prévalu lors de la session du mois de juin», ajoutant que toutes les prérogatives pour l'organisation matérielle de cet examen «ont été octroyées à la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghebrit». Il est utile de souligner que l’inspecteur général auprès du ministère de l’Éducation, Nedjadi Messeguem, a affirmé, la semaine écoulée, qu’ «il n’y aura pas une deuxième session pour les retardataires». «La faute est plutôt aux élèves et aux parents qui n’ont pas pris leurs précautions. Il a été clairement indiqué dans les convocations que les candidats doivent être dans les centres d’examens à 8h30», a-t-il dit. À retenir que le ministère de l’Éducation a enregistré l'absence de plus de 10 000 candidats, dont les retardataires, lors la session précédente, ce qui représente 2% de l'ensemble des candidats scolarisés. De son côté, l’association nationale des parents d’élèves a affiché sa satisfaction quant à cette décision. «Nous sommes très contents que le président de la République ait répondu favorablement à notre demande», a lancé, hier, Khaled Ahmed, président de ladite association. Mais selon lui, l’organisation d’une deuxième session pour les retardataires au Bac «ne doit pas se reproduire dans l’avenir, pour ne pas inciter les candidats à rejoindre en retard les centres d’examen», a-t-il mis en garde.

Samira Saïdj