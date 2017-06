Tebboune présente son plan au Sénat

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a présenté, hier, le plan d'action de son gouvernement, devant les membres du Conseil de la nation, lors d'une séance plénière, présidée par le président du Conseil, Abdelkader Bensalah. À rappeler que les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, vendredi soir, à la majorité le plan d'action du gouvernement, présenté mardi dernier par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, conformément à l'article 94 de la Constitution. Ledit plan s'articule autour du renforcement de l'État de droit, la modernisation des finances publiques et du système bancaire, l'assainissement de la sphère économique, la promotion de l'investissement et la valorisation des richesses du pays. En ce sens, le gouvernement prévoit de soumettre au Parlement des projets de loi découlant de la dernière révision constitutionnelle, visant à renforcer l'édifice institutionnel. Il s'agit, fondamentalement, d'un approfondissement de la réforme de la justice pour une protection accrue des droits et libertés des citoyens. Le Premier ministre avait souligné, à l'issue de l'adoption de ce plan par l’APN, que «l'appui exprimé par les députés au gouvernement, qui ne souffre d'aucun doute, alourdit la tâche de l'Exécutif», souhaitant de voir le Gouvernement répondre aux attentes des députés. Au titre de la bonne gouvernance, l'Exécutif œuvrera, notamment, à renforcer «la moralisation de la vie publique, à éliminer les situations de conflit d'intérêt et d'incompatibilité dans l'exercice des mandats et fonction, à protéger les biens publics, à renforcer la lutte contre la corruption et à prendre toutes les mesures visant à lutter contre le gaspillage». Le même responsable avait fait état de la création, au niveau du Premier ministère, d'une inspection générale ayant pour mission de contrôler les finances publiques et conférer davantage de transparence au financement et à la réalisation des projets publics.

S. S.