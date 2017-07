Un imam agressé à l’intérieur d’une mosquée

Par DDK | Il ya 54 minutes | 107 lecture(s)

La mosquée ‘‘El-Fath’’, au centre-ville de Sour El-Ghozlane, commune sise à une quarantaine de kilomètres au sud de Bouira, a été le théâtre durant la soirée d’avant-hier dimanche, d’une violente agression physique, perpétrée par un fidèle de cette mosquée à l’encontre de l’imam. Ainsi et selon des témoins de la scène, l’incident a eu lieu aux environs de 21h, à l’intérieur même du lieu sacré. En effet, une dispute verbale entre un fidèle, jeune homme de 38 ans et l’imam de la mosquée, âgé d’une vingtaine d’années a dégénéré, et l’imam a été violemment agressé. La victime, qui a reçu plusieurs coups de poings sur le corps, n’a dû son salut qu’à l’intervention des fidèles. Les motifs de cette agression restent inconnus pour l’instant, mais d’après les habitants, et depuis le départ de l’ancien imam, les malentendus se sont multipliés à l’intérieur de cette mosquée. À signaler enfin, que la victime de cette agression a introduit une plainte auprès de la justice contre son agresseur, pour agression physique et verbale, et une enquête a été ouverte par les services de sécurité.

A Cheboub.