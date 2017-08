Trois pyromanes interpellés

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Suite à l’aboutissement des enquêtes déclenchées par la Gendarmerie Nationale de Bouira, trois individus suspectés d’être les auteurs du déclenchement de deux feux de forêts, au niveau des communes de Sour El-Ghozlane et Bordj Okhriss, au Sud de la wilaya de Bouira, ont été arrêtés. En effet et selon une source sécuritaire locale, ces trois individus, âgés entre 27 et 54 ans, ont été appréhendés par les services de sécurité jeudi dernier. Les enquêteurs de la Gendarmerie Nationale détiennent des preuves de l’implication des trois individus dans ces incendies. Toujours selon notre source, ces trois personnes, connues dans la région pour leur activité dans le commerce du charbon, ont déjà été signalées par les gardes forestiers. Aussitôt arrêtés, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République du tribunal de Sour El-Ghozlane, qui a ordonné leur mise en détention provisoire en attendant les conclusions des enquêtes. A noter pour rappel que pas moins de 62 feux de forêts ont été enregistrés sur le territoire de la wilaya de Bouira depuis le début du mois de juin dernier. Des incendies qui ont ravagé près de 106 hectares de massif forestier de la wilaya, et infligé d’importantes pertes au secteur agricole.

O. K.