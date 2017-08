Un gang de cambrioleurs mis hors d’état de nuire

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) et ceux des renseignements généraux (RG) de la sûreté de wilaya de Bouira, sont parvenus mardi dernier à démanteler un important réseau de criminels spécialisé dans le cambriolage, a-t-on appris hier auprès de sources sûres. Selon cette même source, ce réseau qui se compose de quatre malfrats (trois hommes et une jeune fille) activait dans la ville de Bouira depuis le début du mois de juillet dernier. Ces derniers seraient derrière le cambriolage d’au moins cinq appartements, au niveau des quartiers des 140 logements, les Allemands et la cité des 56 logements. Ils se sont emparés d’importantes sommes d’argent, d’appareils électroménagers et d’autres objets de valeur. Toujours selon notre source, le mode opératoire de ce réseau a été découvert grâce à l’enquête menée par les éléments des RG. En effet, c’est la jeune fille, originaire de la commune voisine de Taghzout, qui guidait les trois cambrioleurs vers les appartements ciblés : «Elle faisait le tour des bâtiments en cherchant des appartements dont les propriétaires sont absents. C’est ainsi que la semaine dernière, ce gang a cambriolé deux appartements à la cité des 140 logements, dont les propriétaires étaient en vacances en Tunisie», explique notre source. Après la surveillance de cette jeune femme, les policiers l’avaient surpris en train de frapper à la porte d’un appartement de la cité des 140 logements mardi après-midi : «Elle voulait confirmer l’absence des propriétaires pour informer ses complices», ajoute la même source. La jeune femme a été appréhendée, après interrogatoire elle décrira le procédé et dénoncera même les noms de ses trois complices. Ces derniers ont été interpellés quelques heures après, grâce à la localisation de leurs téléphones portables. Ils sont âgés entre 28 et 38 ans, et sont tous originaires de Bouira. Alors que l’enquête se poursuit toujours, les quatre cambrioleurs ont été présentés devant le procureur de la République, qui a ordonné leur placement en détention provisoire.

O. K.