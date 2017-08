Une plus-value pour le développement des communes

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

«Je me réjouis de savoir que des agriculteurs sont parvenus, à présent, à l'étape d'exportation de leurs produits». Cette phrase a été prononcée, mardi dernier, par le wali Abderrahmane Madani Fouatih, lors de l’ouverture du premier Salon de l'agroalimentaire, organisé à la Maison de l'environnement par la chambre du commerce et de l’industrie du Sahel. Le premier responsable de la wilaya s’adressait, alors, à un investisseur de Khemis El Khechna, dont des quantités importantes de denrées alimentaires sont commercialisées depuis plus de deux ans à l’étranger, notamment au Qatar. Le wali, qui a réitéré, à cette occasion, la promesse d'encourager et d'accompagner les entreprises hautement qualifiées, a fait aussi une bonne halte devant le stand d'INALCA, entreprise algéro-italienne spécialisée dans la commercialisation de la viande fraîche, de produits surgelés (viande et poissons) et des produits alimentaires secs. Cette entité économique, dont la partie italienne est actionnaire à hauteur de 70%, prévoit d'achever, en fin 2017, les travaux de réalisation d'un grand dépôt de stockage. Selon la responsable commerciale d'INALCA, cette grande salle est surtout conçue pour découper quotidiennement 40 tonnes de viande fraîche. «Le stockage des aliments est une spécificité de Corso. Et d'autres circonscriptions sont tenues de suivre l'exemple de cette commune», insistera encore Madfani Fouatih, en citant aussi l'exemple des municipalités de Beni Amrane et Thenia, réputées pour leurs huileries. Pour le directeur de la chambre du commerce et d’industrie, Ahmed Khedraoui, l'objectif de ce salon est justement de mettre en relief ‘’la place qui revient à la wilaya de Boumerdès dans la stratégie de développement du pays, notamment en matière agricole et agroalimentaire’’. «Pour valoriser le potentiel de ce deux secteurs, j'ai tenu à réunir, à l'occasion de ce salon, des agriculteurs, de éleveurs de bovins ou ovins et autres responsables des organismes d'appui, comme l'ANDI, la BADR ou l'ENSA d'El Harrach», a t-il précisé. A noter que pas moins de 24 gérants d'entreprises participent à ce salon qui se tiendra jusqu’au 26 du mois courant. Hier, au deuxième jour de la manifestation, l'exposition avait enregistré un fort engouement des visiteurs, d'autant que les prix des produits étaient abordables.

Salim Haddou