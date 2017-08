L’ADE et le DG du CHU rassurent !

Par DDK | Il ya 1 heure | 214 lecture(s)

Plusieurs citoyens se sont plaints, ces derniers jours, de la qualité de l’eau potable distribuée dans les robinets de leurs foyers.

En effet, des témoignages qui nous sont parvenus du quartier Krim Belkacem de la Nouvelle-ville de Tizi-Ouzou, de Draâ Ben Khedda, ou encore du chef-lieu de wilaya parlent d’une eau «jaunâtre», qui aurait un «goût un peu bizarre». Un constat qui a provoqué une certaine inquiétude auprès de la population qui, pour la majorité, a cessé de consommer cette eau. Les citoyens redoutent «un cas de pollution» qui aurait un impact suspicieux, voire dangereux, sur leur santé. Un risque qu’ils ont préféré éviter en optant pour l’eau minérale commerciale. La direction des ressources en eau de la wilaya, par le biais de son premier responsable, contacté par nos soins hier, rassure les citoyens, en assurant que cette panique n’a pas lieu d’être : «Il n’y a aucune pollution qui touche cette eau», déclare le responsable. Le directeur M. Berzoug, puisque ‘est de lui qu’il s’agit, formel, affirme : «L’eau que nous distribuons est propre et saine». Et d’ajouter : «L’eau est potable. On ne peut pas jouer avec la vie des citoyens et leur santé». «Il faut savoir, dira-t-il, que ces régions sont desservies à partir du barrage Taksebt. L’eau est instantanément contrôlée dans nos laboratoires. Elle est gérée et vérifiée». De son côté, le directeur général du CHU Nedir Mohamed, le Pr Abbes Ziri, a nié l’apparition ou l’enregistrement du moindre cas de typhoïde à l’hôpital ou ailleurs, dans les autres structures de santé de la wilaya : «Nous n’avons enregistré aucun cas de typhoïde ni d’autres maladies en relation avec la consommation d’eau. Aucune structure sanitaire de la wilaya n’en a fait état d’une quelconque maladie de la famille des MTH», a-t-il tenu à rassurer.



Le cabinet du wali appuie les assurances

De son côté, le cabinet du wali a abondé dans le même sens pour appuyer les assurances des deux responsables quand à la propreté de cette eau : «Un message "urgent" circule sur les réseaux sociaux visant à alarmer les citoyens de la ville de Tizi-Ouzou qui seraient exposés à des risques de contamination "en raison de la mauvaise qualité de l'eau des robinets". Nous tenons à apporter à la connaissance de tous nos concitoyens que ce message alarmiste est infondé et que l'eau distribuée aux citoyens de Tizi-Ouzou est régulièrement contrôlée par les services de l'ADE, entreprise chargée de la distribution de l'eau dans la wilaya. Nous tenons aussi à préciser qu'aucun citoyen n'a été contaminé et qu'aucun transfert vers l'hôpital n'a eu lieu. Que les citoyens de la wilaya soient rassurés sur la qualité de l'eau qu'ils reçoivent à partir des réseaux d'alimentation de la wilaya. La préservation de leur santé constitue l'une des préoccupations des pouvoirs publics,» notera le communiqué.

K. H.