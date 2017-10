Par DDK | Il ya 36 minutes | 45 lecture(s)

L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira abrite, depuis hier, le premier colloque national sur le comportement de consommation et les habitudes de consommation chez l’Algérien. Cette rencontre scientifique est organisée par la faculté des sciences humaines et sociales, en collaboration avec l’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE). Durant deux jours (les 17 et 18 octobre), des universitaires venus des quatre coins du pays vont tenter d’expliquer les habitudes alimentaires du consommateur algérien et la culture de consommation en Algérie. Hier, à l’ouverture du colloque scientifique, Khaled Zaaf, président du séminaire a, d’emblée, reconnu que peu de travaux scientifiques ont été réalisés dans ce domaine dans les universités algériennes. L’orateur a noté, par ailleurs, que cette rencontre est une occasion pour tenter de comprendre comment et que consomme l’Algérien. L’universitaire a évoqué un reflexe chez certains de consommer de manière «maladive» et a plaidé pour une bien meilleure orientation du consommateur. Pour sa part, Mustapha Zebdi, président de l’APOCE, a soutenu que l’on ignore tout de la réalité de la consommation en Algérie. Et, pour lui, ce genre de manifestation va permettre justement de cerner la problématique de la consommation. M Zebdi a appelé, à cette occasion, les opérateurs économiques à encourager et à soutenir les manifestations scientifiques de ce genre. Pour revenir au colloque, celui-ci va s’intéresser aux mécanismes contrôlant les habitudes alimentaires, la relation entre les différents mécanismes et aussi et surtout comment se construisent ces habitudes chez le consommateur. Selon les organisateurs, le but final est de «bâtir une culture de consommation saine». La rencontre scientifique va aborder sept principaux volets, dont un très important, qui a trait au développement économique et son impact sur le changement du modèle de comportement de consommation. Toujours au cours de ce colloque, les universitaires vont aborder des thématiques diverses, touchant aux domaines économique, social, culturel, sanitaire et juridique. Parmi les conférences programmées, on peut citer celle traitant de «l’influence de la publicité sur le comportement de consommation», «les effets négatifs des annonces sur Internet sur le consommateur», «le problème de l’obésité chez les femmes algériennes», «les habitudes alimentaires chez les personnes diabétiques» ou encore «le rôle de l’APOCE dans la rationalisation du comportement du consommateur».

Djamel M.