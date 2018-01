Par DDK | Il ya 3 heures 3 minutes | 419 lecture(s)

La Police aux frontières (PAF) de l'aéroport international -Soummam- Abane Ramdane de Béjaïa a procédé, au début de cette semaine, à la saisie d’une quantité de cartouches pour kalachnikov, a-t-on appris de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. En effet, les policiers ont arrêté un jeune homme âgé de 46 ans, en partance vers Hassi Messaoud, et en possession d’une quantité considérable de cartouches, et ce, après une fouille effectuée sur les bagages du mis en cause, qui a tenté par tous les moyens de faire diversion et de ne pas attirer l’attention sur lui. Ceci n’a pas échappé aux douaniers, dont l’expérience leur a permis de découvrir ces cartouches qui ont été bien dissimulées dans les bagages. Ainsi, le mis en cause fut, ensuite, présenté devant les services concernés. Par ailleurs, une quantité de 16 kg de viande avariée (Blanche) a été saisie, par la brigade des services de la police de Béjaïa, indique un communiqué de la Sûreté de wilaya. La viande saisie a été découverte lors d’un contrôle routier. Celle-ci, transportée dans des conditions antiréglementaire, a éveillé les soupçons des policiers qui ont, en collaboration avec les services du commerce, diligenté une enquête. Les analyses obtenues ont montré que la viande transportée était, en effet, avariée. Un dossier judiciaire fut, alors, ouvert à l’encontre du propriétaire de la marchandise et des dispositions ont été prises, lit-on dans le communiqué de la police.

Rachid Z.