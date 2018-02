Des citoyens protestent

Par DDK | Il ya 3 heures 1 minute | 185 lecture(s)

Des dizaines de citoyens de la commune de Tichy se sont rassemblés, hier, devant le siège de leur APC pour réclamer l’installation de l’exécutif communal. «Nous sommes là pour réclamer le déblocage de l’APC. Par notre action, nous voulons dire à nos élus de mettre de côté leurs divergences pour le bien de notre commune», déclare l’un des manifestants. Il est à signaler que les élus de l’APC de Tichy peinent jusqu’à maintenant à s’entendre pour installer l’exécutif communal. Sorti vainqueur avec une majorité relative de sept sièges, le FFS n’a pas pu convaincre le FLN (6 sièges) et le RCD (2 sièges) à adhérer à sa démarche. Selon des indiscrétions, les élus du FLN et du RCD contesteraient la manière de faire du maire FFS qui n’aurait pas invité dans les délais les élus pour installer l’exécutif, et ce en violation du Code communal.

F.A.B.