«Travailler dans la confiance»

Par DDK | Il ya 5 heures | 247 lecture(s)

«Notre priorité c’est le renforcement de l’alliance de gestion, pour le développement de notre wilaya. Cela se fera avec l’implication effective et efficiente de toutes ces forces vives : l’université, la jeunesse, le mouvement associatif, les femmes, les investisseurs, la famille révolutionnaire, les patriotes, les GLD et les rappelés du service national, dans le cadre d’une gestion participative qui se concrétisera à travers un conseil consultatif de wilaya. Notre groupe travaillera avec l’ensemble des élus et l’exécutif de wilaya à sa tête M. le wali. La finalité c’est le développement, loin de toute arrière-pensée politicienne. Notre alliance est basée sur la confiance et point de méfiance».

Propos recueillis par H. T.