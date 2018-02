«Le calendrier scolaire sera respecté»

Par DDK | Il ya 6 heures 22 minutes | 251 lecture(s)

«Nous avons répondu favorablement aux points posés par les cinq syndicats, lors des rencontres tenues dimanche dernier, puisqu’ils rentrent dans les prérogatives du ministère de l’Eduction nationale». Telle est la déclaration faite, hier, par le conseiller au ministère de l’Education nationale, M. Chaib Draâ Tani, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale. Il s’agit, a-t-il dit, de l'application du décret présidentiel 14-266 concernant les diplômes d'études universitaires appliquées (DEUA) et de Licence, la révision de l'arrêté ministériel relatif aux examens professionnels et la révision de la note éliminatoire dans la matière non essentielle. Pour ce qui est des revendications qui ne relèvent pas des compétences du département de Nouria Benghabrit, il a cité, entre autre, «l’amélioration du pouvoir d’achat, la revalorisation du point indiciaire et le code du travail», assurant que «le ministère est toujours ouvert au dialogue et à la concertation». En ce qui concerne le réexamen du statut particulier des travailleurs de l’éducation, M. Chaib Draa Tani a indiqué que «la commission a travaillé pendant deux ans sur cette question et grâce à certaines décisions du gouvernement on a pu régler quelques problèmes», précisant qu’à la fin des travaux de cette commission, un dossier sera remis à la ministre. Abordant la grève illimitée déclenchée par le Cnapeste, il a souligné que «les portes du dialogues et de la concertation «restent ouvertes, dans le respect des lois de la République». «On ne peut pas se réunir avec une organisation qui ne veut pas reconnaître les lois», a-t-il affirmé. L’intervenant a par ailleurs fait état, dans ce sillage, de 19 000 enseignants grévistes qui sont destinataires d’une deuxième mise en demeure. Cependant, il a affirmé que «des centaines d’enseignants rejoignent leurs postes quotidiennement». Et d’ajouter : «Le sort du Cnapeset est entre les mains des pouvoirs publics». M. Chaib Draa Tani a tenu à souligner que ce qui préoccupe le ministère de l’Education, «ce ne sont pas les mouvements de grève, mais plutôt la scolarité des élèves», assurant que celle-ci «est prise en charge». «Nous avons eu recours à des vacataires et aux inspecteurs et nous avons réaménagé les emplois du temps ainsi que l’exécution des programmes, en coordination avec l’inspection générale de la pédagogie». Il fait savoir dans ce contexte que «tous les enseignants grévistes ont été remplacés à Blida».Ce qui n’est pas le cas à Béjaïa, «car certains syndicalistes interdisent aux vacataires de rejoindre leurs classes». Par ailleurs, le même responsable a assuré que «le calendrier scolaire sera respecté et que les dates des examens de fin d’année seront maintenues».

Samira Saïdj