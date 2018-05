2 800 policiers réquisitionnés

Par DDK | Il ya 22 minutes | 13 lecture(s)

En ce début de Ramadhan, l’on assiste à un redéploiement des services de sécurité à travers toutes les zones urbaines de la wilaya de Béjaïa. En effet, 2 800 policiers, 195 véhicules et une flotte de 52 motards, furent réquisitionnés afin de sécuriser routes et lieux publics. Au chef-lieu de wilaya, ce nouveau dispositif sécuritaire a été constaté au niveau de tous les lieux publics (marchés, mosquées, gares routières, lieux de distraction). Ce redéploiement, selon la cellule de communication de ce corps de sécurité, entre dans le cadre d’un plan spécial Ramadhan, ficelé par la sûreté de wilaya de Béjaïa bien avant ce mois sacré. La criminalité, la délinquance, les rixes et les accidents de la circulation ont tendance à se multiplier durant le mois de Ramadan. C’est justement dans l’optique d’y remédier que les policiers, relevant de la sûreté de wilaya de Béjaïa, se trouvent désormais omniprésents sur les routes, dans les gares routières et devant chaque mosquée, notamment durant la prière des Tarawih. Les services de la police judiciaire, opérant généralement en civil, se rendent, durant le mois sacré, dans les zones sensibles afin de les sécuriser en toute discrétion. Les deux tiers des effectifs de la police sont sur le terrain et opèrent jusqu’à une heure tardive de la nuit. Ce qui aura pour effet de diminuer les agressions et les vols pendant le mois de Ramadan. Les forces motorisées sont, elles aussi, en action dans les centres urbains et sur les routes, à l’effet de sensibiliser et de diminuer les accidents de la route.

Rachid Z.