L’examen dans de bonnes conditions

Par DDK | Il ya 55 minutes | 62 lecture(s)

Ce sont trois cent dix-neuf candidats à la cinquième qui ont rejoint, hier mercredi dans la matinée, les centres d’examen, dans la commune de Seddouk. Les candidats ont été répartis sur huit centres, dont cinq au chef-lieu. Pour mener à bien l’opération, quatre vingt douze encadreurs ont été mobilisés par la direction de l’éducation. Il y a lieu de souligner la présence d’un médecin et d’un infirmier dans chaque centre d’examen en plus des services de sécurité et de la Protection civile. Même un psychologue a été réquisitionné pour mettre les jeunes candidats dans des bonnes conditions. Côté organisationnel, l’Assemblée populaire locale a garanti un accueil chaleureux aux potaches. Des bonbons, du jus de fruits, de l’eau minérale, en plus d’un déjeuner, ont été offerts aux écoliers. Pour ce qui est de la commune de M’Cisna, l’on a enregistré cent trente-sept candidats répartis sur trois centres. Quant à Amalou, l’on a dénombré cent cinquante-huit écolier pour trois centres et trente-six encadreurs. Enfin, dans la commune de Bouhamza, rattachée à la circonscription de Seddouk, ce sont cent soixante et onze élèves qui ont rejoint quatre centres, pris en charge par une équipe de quarante-cinq encadreurs. Lors d’une visite au centre Kettouche de Takaâtz, qui a accueilli également des élèves venus des villages limitrophes, à savoir Amalou, Sidi Mouffak et Zounina, les jeunes candidats affichaient une mine joviale, après la première épreuve de langue arabe qui, selon eux, était des plus abordables. Selon les informations recueillies auprès du chef de centre Djelloul Djedjiga, toutes les conditions ont été réunies pour des épreuves dans la sérénité totale. Même le climat a été clément avec une température appréciable, loin des chaleurs qui ont sévi les saisons passées à pareille période.

Zahir Ait Hamouda