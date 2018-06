Vers la cession du marché de gros des fruits et légumes

Par DDK | Il ya 1 heure | 154 lecture(s)

Le marché de gros des fruits et légumes de Khemis El Khechna pourrait être cédé à un particulier. La nouvelle provoque d’ores et déjà beaucoup de controverses parmi les commerçants. «La privatisation de ce lieu de transactions, si elle venait à s’avérer, serait irrégulière. Il y a lieu de signaler que depuis 2 années et demie, les responsables concernés n’ont pas tenu de conseil d’administration et de gestion, alors que, selon la réglementation en vigueur, cela devrait avoir lieu au moins deux fois par an. Et là, ils nous ramènent des liquidateurs», dira un commerçant. Un autre ajoutera avec colère : «On nous accuse de ne pas faire d’entrées d’argent pour la municipalité. Mais tous les responsables qui se sont succédé à la tête de cette APC n’ont rien fait pour nous aider. Ce marché engrangeait, il y a de cela quelques années, 2 milliards de centimes par an, alors qu’actuellement il engrange entre 12 et 13 milliards par an, grâce aux efforts que nous avons consentis». Face à ces déclarations, le wali de Boumerdès, Abderrahmane Madani Fouatih, estime pour sa part : «La privatisation de ce marché de gros de fruits et légumes, considéré à juste titre comme l’un des plus importants à l’échelle nationale, permettra théoriquement d’engranger entre 20 et 25 milliards de centimes, au lieu des 2 milliards rapportés actuellement. Pour nous, ce qui nous importe le plus, c’est la valorisation de ce bien pour la communauté. De ce fait, la privatisation de ce marché, qui a fait l’objet d’un constat amer que j’ai fais personnellement sur les lieux, permettra sans l’ombre d’un doute d’éliminer tous les foyers à problèmes en tous genres qui se sont à la longue multipliés au grand dam des usagers. C’est pourquoi j’ai pris cette décision salutaire pour la commune». Pour certains, c’est la précipitation constatée dans la prise de cette décision qui dérange. «Il fallait peser le pour et le contre d’une éventuelle privatisation de ce marché, avant de nous mettre devant le fait accompli», diront des commerçants. Reste à savoir si cette décision de privatisation sera mise en application.

Hocine Amrouni