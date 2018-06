Rififi à la commission des œuvres sociales

Par DDK | Il ya 15 minutes | 4 lecture(s)

La section CNES de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa vient de saisir le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour lui demander d’annuler une assemblée générale de la commission des œuvres sociales, prévue les 11 et 12 juin. Les motifs avancés par la section syndicale du CNES sont «la non-conformité» de cette AG au règlement intérieur de la commission des œuvres sociales de l’université de Béjaïa (COSUB) et la non-habilitation statutaire de la personne appelant à la tenue de cette AG. «Suite à l’affichage unilatéral de la présidente (l’ex) pour une assemblée générale de la commission des œuvres sociales pour la présentation des bilans financier et moral ainsi que l’avant-projet du programme 2018 pour les dates du 11 et 12 juin 2018, la section locale du CNES de Béjaïa vous saisit officiellement afin d’annuler l’assemblée générale illégale organisée, par une présidente déchue, au lieu et à la place de la commission dont elle n’est légalement qu’un membre (sur 9) et en porte-à-faux à la réglementation en vigueur et au règlement intérieur de la COSUB», lit-on dans le courrier transmis au ministre Tahar Hadjar et dont nous sommes destinataires d’une copie. Les rédacteurs de cette missive affirment que la majorité des membres de la COSUB ont procédé au retrait de confiance à la présidente, en date du 16 octobre dernier, mais cette dernière est «maintenue par l’administration rectorale en contradiction avec la règlementation en vigueur». En outre, ils réclament le report de cette AG «vu que les 2/3 de la commission affirment, dans une déclaration signée, qu’ils n’ont pas validé le bilan annuel qui est encore sujet à un rapport critique de leurs parts». Par ailleurs, la section syndicale du CNES à l’université de Béjaïa a souligné que «les 2/3 de la commission (COSUB) ont demandé expressément au recteur (directeur de l’établissement) d’annuler et de décaler ladite assemblée après l’Aïd pour les raisons citées». Plus «étrange» encore, les opposants à la tenue de cette AG notent dans leur courrier que «la commission n’a pas établi ni le bilan financier, ni le bilan moral et encore moins le programme de l’année 2018». Ils tiennent pour preuve de leur affirmation «l’absence des procès-verbaux (...)».

Boualem S.