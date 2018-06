Par DDK | Il ya 49 minutes | 69 lecture(s)

La ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Imane-Houda Feraoun, promet aux Algériens une connexion haut débit avant la fin de l’année en cours.

«Les Algériens bénéficieront d’une connexion haut débit avant la fin de l’année», a-t-elle affirmé lors de son passage, hier, sur les ondes de la chaine III de la radio nationale. «Si les travaux continuent au rythme actuel, vers la fin de l’année en cours, la quasi-totalité des clients d’Algérie Télécom auront une meilleurs connexion», a-t-elle soutenu. Parmi les grands chantiers entamés et qui permettraient d’améliorer la connexion, l’intervenante évoquera les deux câbles sous-marins de fibre optique. Le premier devant relier Oran et Alger à Valence et le second, celui qui va connecter la station d’Annaba à l’infrastructure internationale MEDEX. La première responsable a indiqué à cet effet : «Au niveau des wilayas, les travaux seront aussi achevés d’ici la fin de l’année en cours, puisque le réseau est déjà bien assaini». «Cependant, en ce qui concerne la capitale, cela pourrait déborder au 1er trimestre 2019, vu la complexité du tissu urbain», informera-t-elle encore. Evoquant par ailleurs l’économie numérique, la ministre dira : «Cette dernière ne se développe pas s’il n’y pas l’infrastructure qui est, selon elle, l’un des principaux handicaps du développement économique sur le plan numérique». Houda Feraoun a annoncé en outre que les textes d’application de la loi sur le commerce électronique, adoptée par le Parlement en février dernier, seront déposés au niveau du gouvernement la semaine prochaine. À la fin du mois en cours, des TPE (Terminaux de payement électroniques), fabriqués par l’Enie Sidi Bel Abbes, seront testés dans l’Algérois. Sur un autre volet, la ministre a fait savoir que Mobilis va se déployer, très prochainement, à l’international, notamment au Mali et en Espagne. «Nous avons de l’ambition, nous avons les capacités techniques, managériales et de maîtrise pour travailler dans ce sens. Nous avons aussi les moyens financiers propres pour investir dans d’autres pays», a-t-elle encore ajouté. «Aller à l’étranger c’est important pour le développement de la société», dira la ministre, tout en affirmant que «le Conseil de participation de l’Etat a déjà donné son autorisation pour investir au Mali». «On a fait une offre, la meilleure qu’on pourrait faire, pour avoir la licence. On a les moyens de notre politique et on est très optimistes», a précisé la ministre. Par ailleurs, et en ce qui concerne la coupure d’Internet durant les épreuves du Baccalauréat, Houda Feraoune explique qu’ «on ne va pas couper l’Internet, mais on va interrompre le service Internet pendant une heure au début de chaque épreuve».

L. O. CH