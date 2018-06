Le déficit commercial en recul de 63,7%

Par DDK | Il ya 47 minutes | 88 lecture(s)

Selon le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (CNIS), le déficit commercial a enregistré une baisse de 63,7%, durant les cinq premiers mois de l’année en cours. Le déficit commercial de l'Algérie s'est donc chiffré à 1,718 milliard de dollars, contre un déficit de 4,734 milliards de dollars durant la même période de 2017, soit un recul de 63,7%, a rapporté, hier, l’APS, rapportant les chiffres du CNIS. Les services du CNIS ont fait savoir que les exportations ont augmenté à 17,691 milliards de dollars (mds usd) de janvier à fin mai de l’année en cours, contre 15,21 mds usd à la même période de 2017. En ce qui concerne les importations, le CNIS a indiqué qu’elles ont très légèrement reculé atteignant les 19,409 mds usd, contre 19,944 mds usd à la même période de l'année écoulée, soit une baisse de 2,7%. Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 91%, contre 76% à la même période de l'année précédente, selon la même source. Cette dernière a précisé que la facture d’importation des produits alimentaires a connu une légère hausse dont, notamment, les céréales et laits. La facture globale des biens alimentaires s'est ainsi établie à 3,93 mds usd, contre 3,79 mds usd (+3,82%). Les produits qui ont également connu une augmentation des importations sont les groupes des produits bruts, des biens de consommation non alimentaires et des demi-produits. À retenir que les exportations hors hydrocarbures se sont établies à 1,16 mds usd (6,55% des exportations globales), même si elles ont augmenté de 35,24% par rapport à la même période de 2017, elles restent néanmoins marginales. S’agissant des partenaires commerciaux, l'Italie vient en tête, alors que durant les deux premiers mois de 2018, l'Espagne avait occupé la première place. Il est utile de rappeler que le déficit commercial de l’Algérie a atteint 856 millions de dollars durant les quatre premiers mois de l’année en cours, contre un déficit de 3,878 milliards de dollars durant la même période de 2017, soit une baisse de 3,022 milliards de dollars (-78%).

Samira Saïdj