Un jeune assassiné à l’arme blanche

Un homme de 33 ans, natif de la commune d’Aokas, a été mortellement poignardé dans la soirée du mercredi à jeudi derniers, aux environs de 2h du matin. Laissé pour mort, il a été retrouvé gisant dans une mare de sang à proximité du carrefour menant de la RN9 à la localité de Tala Khaled, dans la station balnéaire d’Aokas. Alertés, les pompiers, dont le poste se trouve à quelques encablures de l’endroit du drame, sont intervenus et ont évacué la victime à l’hôpital de la commune. Hélas, le malheureux rendra l’âme juste après son arrivée dans cet établissement de soins. Il s'agit, selon les premiers éléments d’information, d’un meurtre commis par deux individus dont l’un serait originaire de Kherrata. Le drame aurait eu lieu après une soirée qui aurait mal tourné. La victime a été enterrée, hier, alors que la Gendarmerie a entamé son enquête. Par ailleurs, des plongeurs de la Protection civile ont repêché, avant-hier aux environs de 10h20, le corps du jeune homme disparu la veille en mer du côté de Boulimat. Le corps a été repêché aux environs immédiats de l’endroit signalé où il se serait noyé, c'est-à-dire au lieu-dit Bakster, une zone rocheuse non surveillée de la côte de Boulimat. Il s’agit du dénommé B. Bilal âgé d’une vingtaine d’années et natif d’Ain Sfiha, dans la wilaya de Sétif. Aussi, un autre décès a été enregistré dans la soirée du mercredi dernier. Il s’agit d’un motocycliste qui a dérapé sur le chemin de wilaya n° 35, au lieu-dit Tizi Ighil Amrane, dans la commune de Béni Maouche. Le jeune homme qui a perdu la vie sur le lieu de l’accident, était âgé de 22 ans, et son corps a été transféré à la morgue de l’hôpital d’Akbou par les éléments de la Protection civile. C’est la septième victime d’accidents de la circulation, dans la wilaya de Béjaïa, depuis le début du mois de juin.

A. Gana