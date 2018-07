Quatre nouvelles lignes inaugurées

Par DDK | Il ya 3 heures 52 minutes | 756 lecture(s)

Entre le 2 et le 13 juillet ASL Airlines France inaugurera quatre lignes au départ de l’Algérie, dont trois lignes : Oran-Toulon, Oran-Perpignan et Alger-Toulon, sont entièrement nouvelles et n’ont jamais été opérées auparavant.

Avec le lancement antérieur du premier vol au départ d’Oran vers Toulon, la compagnie ASL Airlines France inaugure une liaison aérienne inédite entre l’Algérie et la France. Elle a été suivie le 4 juillet dernier de l’ouverture de la toute première ligne reliant Oran à Perpignan. Le même jour le premier vol de la compagnie au départ d’Oran vers Bordeaux fut lancé. La troisième ligne inédite ouverte par ASL Airlines sera inaugurée demain le 13 juillet avec le départ du premier vol au départ d’Alger à destination de Toulon. Ces quatre nouvelles lignes viennent s’ajouter à celles déjà desservies par ASL Airlines France : Alger/Paris-CDG assurée à l’année et Chlef/Paris-CDG pendant la saison été. «Avec l’introduction dans notre programme de quatre nouvelles lignes, portant à six le nombre total de routes assurées pas ASL Airlines France entre l’Algérie et la France, nous contribuons à développer significativement les liaisons aériennes entre les deux pays. L’ouverture de lignes inédites à ce jour permet aux voyageurs de part et d’autre de la Méditerranée de voyager plus facilement et plus fréquemment grâce aux tarifs particulièrement attractifs qui répondent à tous les besoins de voyages qu’ils soient familiaux touristiques ou pour affaires. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien de notre partenaire Soleil Voyages dans le développement en Algérie de cette offre unique de vols. » a déclaré Jean-François Dominiak, directeur général d’ASL Airlines France. «À l’évidence, nous sommes heureux d’avoir été choisis par ASL Airlines France comme partenaire en qualité d’agent général des ventes : c’est une reconnaissance de la valeur unique de nos équipes opérationnelles, à la pointe du secteur. Nous nous réjouissons de cette collaboration distinctive. Nous continuerons, au cours des prochains mois, à examiner toutes les possibilités qui s’offrent à nous en matière d’offre de vols et de services annexes de même que nous veillerons constamment à élargir notre réseau de ventes à l’ensemble de nos agences de voyages partenaires. En participant à cette expansion, ce partenariat avec ASL Airlines France constitue une évolution significative pour le Groupe.» a ajouté Reda Benyounes, président de Soleil Voyages. A signaler que ASL Airlines France dessert en programme été à partir d’Alger, Paris-CDG et Toulon ; A partir d’Oran, Bordeaux, Toulon et Perpignan et à partir de Chlef, Paris-CDG.