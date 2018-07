L’ADE sévit contre les mauvais payeurs

Par DDK | Il ya 50 minutes | 76 lecture(s)

Des citoyens de la commune d'Ath Mansour ont fermé, hier matin, le siège de l'APC pour protester contre l'Algérienne Des Eaux qui a procédé à des coupures auprès des mauvais payeurs. Les protestataires rencontrés sur les lieux dénoncent le fait qu'on les prive de cette matière vitale, «source de vie en ce moment précis de canicule et de grandes chaleurs. Un acte irresponsable», dénoncent-ils. Le maire M. Amrane Youcef, présent parmi les protestataires, explique que la raison qui a conduit l’ADE à couper l'eau pour toute la commune est le fait que les abonnés auprès desquels elle a installé des compteurs ne payent pas leurs redevances. Le premier magistrat de la commune fera part de 1 048 compteurs installés dans différents quartiers sur les 3 000 prévus. Des citoyens, parmi les organisateurs de ce mouvement de protestation, diront pour leur part que la plupart des réseaux de distribution d'AEP sont anciens et vétustes étant réalisé depuis 1986, de plus avec des tuyaux en fonte rouillés avec de multiples avaries qui contribuent à la pollution de l'eau reçue dans les robinets. «On aurait accepté que cette institution coupe l'eau aux à ceux disposant de compteurs, mais généraliser cette coupure à toute la commune est un dépassement que nous refusons», s’exclame un ancien moudjahid. Par ailleurs, le maire affirme avoir entamé des négociations avec les deux parties en conflit pour arrêter un échéancier de payement des dettes par le système de facilités, mais en vain. L'édile communal confirme que malgré la réalisation de pas moins d'une dizaine de réservoirs au profit de sa commune alimentée soit à partir du barrage de Tilesdit, soit par des forages, le débit accordé à la municipalité de 12 000 âmes reste largement insuffisant. Il déplore, également, les difficultés d’accès à ces ouvrages pour entretien et contrôle avec des pistes impraticables. Le maire regrette de même l’instabilité du courant électrique engendrant des chutes de tension au point d'affecter les équipements électroniques domestiques. Notons, enfin, que les citoyens ont décidé de maintenir le siège de l'APC fermé jusqu'à ce que les autorités de wilaya… leurs signent un engagement pour rétablir la distribution de l'eau sans conditions.

O. Soualah