Collision entre une voiture et une moto dans le tunnel N°2

Par DDK | Il ya 1 heure

Un accident de la circulation s’est produit, dans l’après-midi d’avant-hier, dans le tunnel n°2 des gorges de Kherrata, entre un véhicule léger de marque Symbol et une moto, faisant deux personnes grièvement blessées. Les victimes sont le conducteur de la moto et son compagnon, lesquels ont été évacués à l’EPH de Kherrata par les éléments de l’unité locale de la protection civile qui se sont rendus sur les lieux après avoir été alertés. L’imprudence et le non respect du code de la route par certains usagers sont les causes principales des accidents de la circulation, et ce en dépit des dispositifs de sensibilisation et du renforcement de la signalisation à l’intérieur des ouvrages d’art, mis en place par la subdivision des travaux publics de Bordj-Mira. Il est, ainsi, enregistré une forte circulation automobile qui provoque des bouchons dans les deux sens de la RN9, particulièrement en cette période des vacances d’été caractérisée par l’affluence de milliers d’estivants vers les stations balnéaires du littoral de Béjaïa.

S. Zidane.