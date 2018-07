Valorisation du produit local

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Les préparatifs du Festival de l’agriculture et des paysages de montagne, qui se tiendra du 18 au 19 août à Kendira, vont bon train.

Durant ces deux jours, la commune, qui accueillera là son tout premier rendez-vous du genre, mettra en valeur les produits agricoles locaux et du terroir. Cette manifestation, qui sera à sa première édition, est initiée par le collectif associatif local, avec le concours de l’APC et des services agricoles de la subdivision d’Amizour. «L’objectif de cet événement, indique M. Rabia, subdivisionnaire agricole d’Amizour, est de valoriser la production et les produits locaux, à travers leur promotion». A noter que cette région montagneuse recèle d’une variété arboricole qui la caractérise des autres régions, à savoir la culture du noyer dans la région d’Ihbachen et du cerisier, sans oublier les produits du terroir les plus répandus dans les zones montagneuses, où l’élevage des caprins, l’apiculture et autres sont des activités agricoles très répondues dans cette région, qui compte, par ailleurs, des sites naturels et historiques méconnus jusque-là, qui pourraient constituer le tremplin du développement local. Ses différents reliefs montagneux, dont le plus connu est le mont de Tikintoucht, qui culmine à 1 674 mètres d’altitude, ainsi que ses multiples cours et sources d’eau lui confèrent le statut de destination touristique incontournable. «Dame nature nous à gâtés en matière de richesses naturelles. Il reste juste à trouver des mécanismes pour les exploiter, ce qui est justement assigné au Festival de l’agriculture», souligna Braham Atmaniou, P/APC de Kendira. Pour l’heure, il est surtout question de s’activer pour être fin prêt le jour J. Signalons, dans ce cadre, qu’une réunion d’installation des commissions de préparation a eu lieu jeudi dernier, pour une meilleure coordination des tâches et des responsabilités. Il faut dire que tout le monde s’est donné le mot pout faire de l’événement une réussite sur plan organisationnel, avec un programme attrayant qui meublera les deux journées du Festival. Celui-ci s’axera d’ailleurs sur l’exposition-vente des produits agricoles et du terroir et sur l’activité sportive, culturelle et de loisir. Des randonnées pédestres vers des sites touristiques seront aussi proposées aux visiteurs curieux découvrir les atouts de la région. Manière de joindre l’utile à l’agréable, les organisateurs étant conscients que les secteurs du tourisme et de l’agriculture de montagne doivent aller de pair pour amorcer le développement local souhaité. Nadir Touati.