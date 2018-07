Protestation des promoteurs ANSEG, ANGEM et CNAC

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Les promoteurs ANSEG, ANGEM et CNAC affiliés au «collectif solidarité promoteurs» ont observé, hier, un rassemblement devant la wilaya avant qu’une délégation ne soit reçue pour débattre de leurs doléances. Celles-ci se résument, globalement, en «un arrêt immédiat des poursuites judicaires et du harcèlement des huissiers de justice» et même «une amnistie générale». Tarik Aloui, secrétaire général de ce collectif, tente de plaider en avançant la faiblesse du marché du travail qui priorise les anciennes entreprises au détriment des nouvelles, la dévaluation du dinar et autres contraintes rencontrées. C’est du moins les motifs avancés à chaque fois.

A. Gana