Pari réussi pour l’Algérie

Par DDK

La réunion du JMMC tenue hier à Alger a décidé de maintenir la résolution de la rencontre OPEP-non OPEP de juin dernier à Vienne.

Dans une déclaration faite à la presse à l'issue de la 10ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'OPEP et non-OPEP (JMMC), le ministre saoudien du pétrole, M. El Falih a expliqué que cette décision consiste à atteindre un niveau de production équivalant à 100% du respect de l'accord de baisse de la production.

"Nous nous sommes rapprochés des 100% durant le mois de juillet. Mais au mois d'août, il y a eu un recul en raison des travaux de maintenance (dans l'industrie pétrolière) au Kazakhstan", a-t-il poursuivi. Selon lui, en septembre et octobre 2018, "nous nous rapprochons des 100% et le marché est stable, tandis que l'offre et la demande sont rapprochées".

A ce propos, il a soutenu que la stabilité du marché pétrolier a été obtenue grâce aux efforts des pays producteurs OPEP et non OPEP et se poursuivra pour le reste de l'année. En 2019, a-t-il ajouté, le plus important est de voir comment s'adapter à l'augmentation de l'offre de la part des pays membres pour faire durer la stabilité et éviter les perturbations.

Par ailleurs, il a affirmé que cette réunion du JMMC d'Alger a été "une réussite sur les plans d'organisation et de décision". Plutôt dans la matinée, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a appelé, les producteurs de l’industrie pétrolière et les consommateurs à «capitaliser leurs efforts positifs et à assurer une transition souple pour ne pas déstabiliser le retour en cours à l’équilibre du marché pétrolier».

Le baril à 80 $ favorable aux producteurs

Dans une déclaration à la presse, le ministre saoudien de l'Énergie, Khaled El Falah de son côté, a affirmé qu’il veillait à maintenir le marché stable et qu'il n'existe pas d'accord pour augmenter la production du brut pour l'instant.

Il a noté que son pays «n'influence pas les prix et qu'il n'existe pas d'accord pour augmenter la production». El Falah a indiqué que la stabilité que connaît actuellement le marché pétrolier avec un baril de l'ordre de 80 dollars est «favorable aux producteurs et consommateurs».

Pour rappel, le JMMC a été créé par la 171e Conférence ministérielle de l'Opep, tenue en novembre 2016, et par la réunion ministérielle conjointe Opep – non-Opep en décembre 2016 à Vienne, chargée de veiller à la réalisation des objectifs de la déclaration de coopération.

C'est lors de la tenue à Alger de la 170e réunion extraordinaire de la Conférence ministérielle de l’Opep en septembre 2016 que les pays membres de cette organisation avaient décidé d’ajuster leur production dans un intervalle de 32,5 à 33 millions de barils par jour (mbj), et de créer un comité de haut niveau présidé par l’Algérie en vue d’élaborer les détails de l’accord.

Ces détails ont été définis dans une proposition algérienne adoptée lors de la 171e réunion ordinaire de la Conférence ministérielle de l'Opep tenue en novembre 2016 à Vienne. Le haut comité a également tenu des réunions avec des pays non membres de l’organisation.

Ces discussions ont abouti à la signature de l’accord de coopération entre les pays membres de l’Opep et les pays non-Opep participants à la réunion de décembre 2016.

L'Opep a ainsi décidé d'une réduction de sa production de pétrole d’environ 1,2 mbj à compter du 1er janvier 2017, rejointe par la suite par onze pays non membres ayant accepté de réduire leur offre de 600 000.

Une année après, l'Organisation et ses partenaires décidèrent de prolonger jusqu’à fin 2018 leur plafonnement de la production au profit du prix du baril.



Kamela Haddoum