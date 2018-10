2,5 millions de doses de vaccin acquises...

Par DDK | Il ya 14 minutes | 14 lecture(s)

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, qui débutera après-demain, lundi, 2,5 millions de doses de vaccins ont été acquises et 1,3 million ont été déjà distribuées au niveau des structures de santé réparties sur le territoire national. C’est ce qu’a fait savoir, avant-hier à Alger, le directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Djamel Fourar, lors de son intervention sur les ondes de la radio nationale. Tout en soulignant que le vaccin est gratuit au niveau des structures de santé publique, Dr Fourar a estimé le coût de la dose à 477 DA. Il a précisé que le vaccin cible les personnes vulnérables vis-vis de la grippe saisonnière, essentiellement les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes et les enfants qui souffrent d'une maladie chronique, les femmes enceintes ainsi que le personnel de la santé et les corps constitués. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la rougeole et la rubéole, il a fait état de la mise en place d'un nouveau calendrier de vaccination durant le 1er trimestre 2019. «Au vu de la réémergence de la rougeole, de la rubéole et du choléra, nous avons un nouveau calendrier de vaccination qui va être mis en place à partir du 1er trimestre 2019. Un nouveau vaccin sera introduit et composé de six valences de manière à assurer une seule vaccination pour un ensemble de six antigènes en même temps», a encore indiqué le Dr. Fourar. Ce dernier a précisé que la personne à vacciner recevra une seule injection au lieu de six. «Cela, a-t-il soutenu, est une avancée importante dans le calendrier de vaccination». Dans ce sillage, le directeur de la prévention au ministère de la Santé a tenu à mettre l’accent sur la qualité «sans failles» des vaccins utilisés, «conçus par des laboratoires de renommée internationale et pré-qualifiés par l’Organisation mondiale de la santé», a-t-il assuré.

Samira S.