Les transporteurs inter-wilayas menacent d’une opération escargot

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Les transporteurs assurant les dessertes entre les wilayas de Bouira et de Béjaïa sont en grève depuis une semaine, de même que ceux effectuant la liaison entre M’Chedallah - Akbou et Akbou - M’Chedallah. La grève a été enclenchée, mercredi dernier, suite à un problème rencontré au niveau de Tazmalt, Allaghen jusqu’à la rentrée d’Akbou, concernant des changements d’arrêts. Pour des représentants de ces deux lignes, il s’agit de mettre un terme «aux harcèlements» subis par les autorités concernant le changement des arrêts. «Depuis plus de 20 ans d’exercice, nous avions des arrêts bien précis au niveau de la ville de Tazmalt, Allaghen et Akbou, et du jour au lendemain, sans même avoir été avertis, nous nous sommes retrouvés avec de nouveaux arrêts à la périphérie de la ville et notre clientèle était déboussolée. Cinq minibus Toyota ont été mis à la fourrière par les services de la police à cause du non respect des nouveaux arrêts, en plus de PV dressés par la gendarmerie», déclarent des représentants de ces lignes. «Notre clientèle est composée notamment des employés de la zone d’activités Colonel Amirouche et de la zone de Taharacht à Akbou, des arrêts qui nous sont désormais interdits», ajoute-t-on. Par ailleurs, nos interlocuteurs affirment avoir frappé à toutes les portes des administrations concernées, aussi bien les maires, les walis, les chefs de daïras et les deux directions des transports des wilayas de Bouira et de Béjaïa, mais en vain. «Le ministre des Transports doit intervenir rapidement pour mettre un terme à cette situation pénalisante à plus d’un titre pour nous autres transporteurs qui ont des familles à nourrir, mais également des frais, des impôts dont nous devons nous acquitter. Il s’agit pour nous d’une urgence que de reprendre le travail dans de bonnes conditions sans être inquiétés par des entraves d’ordre administratives», déplorent les transporteurs. Ces derniers, au nombre de 22 sur la ligne Akbou - M’Chedallah, M’Chedallah - Akbou, et 25 entre les chefs-lieux de wilayas de Bouira et Béjaïa menacent de recourir à des actions de rue si leurs doléances ne sont pas satisfaites dans les plus brefs délais. «Nous voulons le maintien des anciens arrêts transitaires et que l’on arrête de prioriser des transporteurs d’une localité par rapport à une autre localité», estiment-ils dans une déclaration adressée au ministre des Transports. Et d’ajouter : «Nous jugeons cette décision de changement des arrêts déloyale, arbitraire… favorisant certains transporteurs et cette décision a été prise sans aucune consultation au préalable». En mettant en exergue l’intérêt des voyageurs et leur bien-être, les transporteurs estiment : «Nous œuvrons tous pour l’intérêt général des citoyens afin de leurs éviter de porter des bagages sur de longues distances et éviter aux personnes âgées et handicapées de parcourir de longues distances». Selon les transporteurs, plusieurs actions seront programmées pour faire entendre leurs doléances comme des opérations escargots qui paralyseront le trafic routier sur cet axe très emprunté entre Bouira et Béjaïa, à savoir les RN 5, 15 et 26.

Hafidh Bessaoudi