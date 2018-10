3ème week-end de nettoyage

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Sous l'égide de la wilaya, en collaboration avec les différents services administratifs et avec la participation d’entreprises publiques et privées, des associations de quartiers et de nombreux citoyens, l’APC de Béjaïa a organisé, hier samedi, son troisième week-end de volontariat de nettoiement de la ville de Yema Gouraya. Le programme mis sur pied est des plus ambitieux, englobant pas moins de sept grands secteurs. Hormis El-Khemis, pratiquement tous les quartiers de la ville sont concernés. La campagne de nettoyage va de l'arrière port jusqu'à Sidi-Ali-Labher en passant par la Brise de mer, les Oliviers, la place Philippe, le plateau Ammimoun, El-Houma Ouvazine, Sidi-Ahmed et Ihaddaden. Pour redonner à la ville une image plus digne, l'initiative d'organiser des volontariats hebdomadaires est des plus louables. Mais, de l'avis des habitants, ces actions doivent être limitées dans le temps, sinon l'engouement du début risque de s’étioler, surtout que la propreté de la cité, même si elle est l'affaire de tous, incombe avant tout à la collectivité locale. Le service concerné de l'APC doit absolument trouver une solution. Le système actuel de contrats avec des entreprises de nettoiement laisse beaucoup à désirer. Les rotations des camions d'enlèvement d'ordures ne sont pas ponctuelles, si bien que les habitants ne savent plus exactement à quelle heure sortir leurs déchets. En outre, l’on dénonce le fait que les entreprises en charge du ramassage «se contentent de vider les bacs à ordures, sans prendre la peine de ramasser les sachets et les détritus qui se trouvent tout autour», se plaignent des citoyens.

B. Mouhoub