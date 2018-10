Douze enfants opérés par cœlioscopie

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Pas moins de douze enfants, atteints de différentes pathologies, ont été opérés la semaine passée au CHU de Béjaïa, dans le cadre de la 18e Mission de coopération avec le CHU Saint-étienne (France). Cette mission s’est déroulée du 11 au 19 octobre, a-t-on appris du bureau de l'information, de la communication et d'audio-visuel du CHU de Béjaïa. «Douze enfants ont été opérés par cœlioscopie, c'est-à-dire, à l’aide d’une caméra vidéo plutôt qu’en effectuant une grande incision. Cette technique diminue la douleur et permet une récupération plus rapide, et beaucoup d’enfants ont pu rentrer chez eux le jour même ou le lendemain», a affirmé notre source. Un total de sept parmi ces douze cœlioscopies a été réalisé à 100 % par des chirurgiens du CHU de Béjaïa, s’est-on félicité. En outre, seize autres enfants présentant des pathologies rares et complexes ont été opérés dans le cadre de cette même mission, alors que 31 autres ont bénéficié d’une consultation spécialisée, a-t-on souligné. Par ailleurs, une opération hautement technique, «que peu d’équipes chirurgicales en ont l’expérience», selon notre source, a été réussie sur une fille de 11 mois. «Il s’agit d’une malformation anorectale opérée par cœlioscopie», a-t-on précisé. Cette 18e mission, conduite par un professeur éminent du CHU français, a été une réussite totale, selon l’administration du CHU de Béjaïa. «La mission de coopération médico-universitaire Béjaïa-Saint-étienne, effectuée du 11 au 19 octobre 2018 par le professeur Aurélien Scalabre au service de chirurgie pédiatrique du CHU de Béjaïa est à marquer d’une ‘’pierre blanche’’», a-t-on affirmé. Du côté algérien, le Dr Sahi Bachir et son équipe sont considérés comme «le ciment de cette coopération». Les résultats probants de cette 18e mission sont aussi à mettre à l’actif, reconnaît-on, «de l’équipe accueillante et sympathique de la CCI, de toute l’équipe du bloc opératoire, des cadres du bloc et les infirmiers anesthésistes (…) ». Pour rappel, la convention de partenariat entre le CHU de Béjaïa et celui de Saint-étienne a été signée en 2015. L’uns de ses objectifs principaux, c’est d’améliorer la formation des personnels du CHU de Béjaïa, échanger l’expérience et programmer des interventions médicales pour le bénéfice du patient. A noter que le CHU stéphanois est classé au «top 10» des hôpitaux français depuis 2016. Lors de la 17e Mission de coopération, effectuée au mois de mai dernier, onze enfants porteurs de pathologies variées ont été opérés. Entamée en 2015, ce partenariat a bénéficié en termes de formation à plusieurs médecins généralistes, 22 psychologues, 12 psychiatres, 50 paramédicaux et 300 praticiens et étudiants en gériatrie. 36 hygiénistes ont été également promus à la faveur de cette même coopération médicale. Ce sont les chiffres du bureau de l'information, de la communication et d'audio-visuel du CHU de Béjaïa. Notons que six étudiants de la faculté de médecine de Béjaïa ont également bénéficié d’un stage de gériatrie en France, tandis que 2 étudiants stéphanois ont séjourné à Béjaïa pour des stages de réanimation et de gynécologie obstétrique, relève le même bureau.

Boualem S.