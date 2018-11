Intenses activités commémoratives

Par DDK | Il ya 57 minutes | 51 lecture(s)

Le 64ème anniversaire du déclenchement de la révolution a été intensément commémoré dans la daïra de Maâtkas. Le jeudi, une cérémonie officielle s’est déroulée au niveau du chef-lieu de daïra où la levée des couleurs nationales, la lecture de la Fatiha et le dépôt d’une gerbe de Fleurs ont eu lieu, en présence des autorités civiles et militaires, du chef de daïra, des élus locaux, des représentants des organisations de la famille révolutionnaire, des membres des comités de villages et d’associations ainsi que de nombreux autres invités. La délégation a pris ensuite la direction de plusieurs villages, comme Ighendoussen, Issoubouaken et Iverkouken… où des gerbes de fleurs ont été déposées et la Fatiha récitée à la mémoire des nombreux martyrs tombés au champ d’honneur. De retour, les présents ont été invités à assister à une conférence-débat qui a eu lieu dans l’enceinte de l’amphithéâtre du CEM Ounar Mohamed. M. Sahel Youcef, ancien enseignant de ce même collège et actuellement doctorant et chercheur à l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, a été l’animateur de la communication qui a porté sur les raisons et le contexte du déclenchement de la révolution nationale et le rôle de la wilaya III historique dans sa réussite. Par ailleurs, la maison de jeunes baptisée au nom du Chahid Seddar Ali a organisé de son coté quelques activités pour marquer l’évènement. Une exposition de photos retraçant l’épopée de la guerre de libération, mettant en exergue, particulièrement, le rôle des femmes en sus des portraits de nombreux héros et responsables était présentée au public. Un film retraçant le parcours et le rôle du «lion des djebels», Krim Belkacem, a été aussi projeté au niveau de ce même établissement.

Rabah A.