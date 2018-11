L’histoire d'Ath Salah continue de livrer ses secrets

Par DDK | Il ya 49 minutes | 74 lecture(s)

Une dizaine d'anciennes tombes de la tribu Ath Salah (Versant sud du Djurdjura à proximité du chef-lieu communal de Saharidj), ont été dévoilées par l’effet de l'érosion qui s’est accentuée lors des récentes fortes perturbations climatiques. Des ossements de tous âges ont été sortis de terre et se sont éparpillés autour desdites tombes, en attendant d'être pris en charge. Le maire de Saharidj, que nous avons abordé à ce sujet, explique qu'il attend la commission de wilaya, composée de représentants de la direction de la culture, des affaires religieuses et de la justice, pour décider du sort de ces tombes historiques. Notre interlocuteur indique qu'un chercheur en histoire et archéologie pourrait se joindre à cette commission. Rappelons qu'une partie du cimetière, composée de 42 tombes de cette tribu, avait été découverte en 2014, lors des travaux de terrassement du projet de stade communal à Achaivou. Ladite tribu vivait en ces lieux-là, avant que ses membres n’aient été obligés de fuir devant la répression de l'armée turque, en 1850. Ses habitants se sont scindés en deux. Une première partie s'est installée à Bouzeguène, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, fondant le village Ath Salah. La seconde partie a trouvé refuge au pied du mont Chréa, dans la wilaya de Blida, où elle fonda le village Beni Salah. A la première découverte, des notables du village d’Ath Salah de Bouzeguène s’étaient déplacés sur les lieux pour réunir les ossements dans un seul caveau sur les lieux mêmes de la découverte, en présence des autorités locales. Rappelons que les ruines de cette ancien village, situé en périphérie Sud-est du chef-lieu de la commune de Saharidj, sont toujours en place, au même titre que les traces encore intactes d'une piste qui relie le village au cimetière. L’on espère maintenant que la commission se déplacera rapidement sur les lieux, pour faire le constat et entreprendre les démarches nécessaires à la protection de ce lieu doublement sacré, étant d'abord un cimetière et renfermant un pan entier de l'histoire de la région et du pays.

Oulaid Soualah