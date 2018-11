Journée d’étude sur les implants dentaires

Par DDK | Il ya 49 minutes | 67 lecture(s)

Le campus universitaire d’Aboudaou dans la wilaya de Béjaïa abritera, vendredi prochain, la première journée scientifique sur l’implantologie orale. C’est dans le cadre de ses activités scientifiques et pédagogiques que l’académie nationale algérienne de médecine dentaire organise cette manifestation qui se veut une première à Béjaïa. Il y aura au programme, une dizaine de communications que présenteront des professeurs et docteurs venus de France, du Maroc et d’Algérie. Les indications et les applications des implants dentaires en alternative aux traitements conventionnels, seront développées à travers les conférences prévues à cet effet. La maladie péri-implantaire, l’aménagement des tissus péri-implantaires, le traitement des dispositifs médicaux dentaires ; entre normes et réalité, seront les thèmes à traiter en première séance. La gestion des volumes osseux dans la restauration implantaire du secteur antérieur, la décision thérapeutique pour cette restauration et le procédé de réhabilitation complète fixe implanto-portée à la mandibule constitueront les thèmes à développer durant la deuxième séance. Enfin, en troisième et dernière séance, il sera question des erreurs en prothèse implantaire, les concepts occlusaux en implantologie ; entre la pratique et le factuel et, enfin, pour s’achever par une communication ayant pour thème : Bousculer les dogmes occlusaux établis.

A Gana.