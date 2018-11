4 personnes sauvées de la noyade

Par DDK | Il ya 30 minutes | 58 lecture(s)

Quatre hommes, âgés entre 25 et 49 ans, ont tenté de traverser à bord d’un camion, au lieu-dit Tassift, dans la commune de Souk Oufella, un oued en crue après les dernières pluies diluviennes. Le niveau très élevé de l’eau a failli les emporter. N’était-ce l’intervention rapide des éléments de la Protection civile, appelés à la rescousse, les quatre personnes y auraient laissé la vie. À l’aide de deux grues, d’un rétro-chargeur et de trois véhicules tous-terrains, les plongeurs et une équipe du groupe d’intervention dans les milieux périlleux ont réussi à sauver les quatre hommes du danger de noyade.

A Gana.