Vers plus de facilités

Selon le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, les mesures relatives à l'acquisition de logements ruraux connaîtront des facilités supplémentaires à l'avenir pour encourager cette formule. «Ces facilités, qui ont pour objectif d'alléger les mesures d'acquisition d'un logement rural, consistaient à réduire le nombre des tranches de paiement qui feront l'objet d'une révision», a affirmé, jeudi, à Alger, M. Temmar, lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales. Ces facilités permettront, a-t-il soutenu, d'attribuer l'aide aux bénéficiaires en deux tranches. La première tranche, d'un taux de 60 % du montant global de l'aide, sera remise après le constat du lancement des fondations du logement, tandis que la deuxième tranche (40 %) sera payée lors de la réalisation des travaux de construction des piliers. Le ministre a tenu à préciser, dans ce sillage, que cette mesure vise à «rationaliser les dépenses de l'Etat, d'une part, et garantir l'utilisation de l'aide à l'habitat rural pour la construction d'un logement destiné réellement à une famille rurale». Selon le ministre, la question relative à la validation de la propriété d'un terrain demeure «la condition sine qua non et incontournable pour éviter tout éventuel contentieux. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des prérogatives des Assemblées populaires communales (APC) et de l'administration locale». Le même responsable a souligné que le logement rural «connaît un grand engouement», car s'inscrivant dans le cadre du développement des régions rurales et de la sédentarisation des habitants pour les encourager à recourir à l'auto-construction à l'effet de réaliser un logement décent avec l'aide de l'Etat qui se charge de leur fournir un terrain dans les régions éloignées, outre l'aide financière. Par ailleurs, le ministre a indiqué devant la Commission du budget et des finances de l’APN que le point essentiel dans le Projet de loi de finances 2019, pour le secteur de l'habitat, est la poursuite du financement et de la réalisation des programmes de logement, toutes formules confondues, notamment l'habitat de type location-vente et l'habitat rural, et ce, en vue de répondre à toutes les demandes des souscripteurs.

