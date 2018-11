Les subventions par les chiffres…

Par DDK | Il ya 1 heure | 68 lecture(s)

La commission économie et finance, ainsi que la commission sociale de l’assemblée populaire de Tizi-Ouzou ont procédé, la semaine passée, à la répartition des subventions destinées aux APC et aux associations. En effet, la commission économie et finance a réparti un montant de 22 milliards de centimes entrant dans le chapitre 979 destiné aux opérations d’intérêt général au profit des APC. Ce montant relève du budget supplémentaire et du budget primitif de l’exercice 2018. «Nous avons procédé à une répartition équitable. Les 67 communes de la wilaya sont toutes concernées à raison d’une fiche technique par APC», notera le président de la commission. Concernant la faiblesse du budget en rapport des besoins exprimés par les APC qui s’élève à 220 milliards de centimes, notre interlocuteur indiquera : «En effet, le budget est tout à fait insignifiant puisque nous avons à notre niveau des centaines de fiches techniques d’un montant global de 200 milliards de centimes, alors que l’offre est dix fois moins. Nous n’avons eu de choix que de répartir avec équité la maigre cagnotte». Pour augmenter le budget, le président de la commission appellera : «Ce manque de budget est dû essentiellement au blocage de l’investissement au niveau de notre wilaya. Il faut libérer l’acte d’investir et mettre en service les zones industrielles en voie de création depuis au moins sept ans. La zone industrielle de Souamaa, à elle seule, peut créer 60 000 postes d’emploi et générer des richesses incommensurables qui feront augmenter la fiscalité, chose qui aboutira forcément à augmenter le budget de la wilaya. Il faut également réaliser les zones industrielles de Draâ El-Mizan et de Tizi-Gheniff qui seront aussi d’un apport considérable. À cela, il faut en créer d’autres zones et encourager les investisseurs pour espérer une augmentation du budget de la wilaya et enclencher une dynamique de développement».

Plus de 600 associations subventionnées

De son côté, la commission sociale, culture, culte, jeunesse et sport a procédé à la même période à la répartition des subventions accordées aux associations. Un montant de 20 milliards de centimes a été réparti sur plus de 600 associations. L’engagement des clubs de football évoluant au niveau wilaya, régional et national a été pris en charge à hauteur de 3,5 milliards de centimes. 315 associations sportives ont été subventionnées selon l’importance, le volume et le niveau de chacune d’elles. 181 associations culturelles et 80 associations activant dans les domaines agricole, tourisme et environnementale ont été également concernées par les subventions. Smail Ben Hamna, le président de la commission sociale, a fait savoir : «Toutes les associations qui ont déposé leurs dossiers de subvention ont été satisfaites». À signaler également que la commission a pris à charge l’organisation de la coupe d’Algérie de judo, le semi marathon de la course à pied, le cross Mohamed Alleg, le cross Cherdioui, la coupe de wilaya de football, de handball, de karaté et le carrefour national des échanges de jeunes, en plus du Salon du livre pour enfants de Boudjima. Ajouter à cela la subvention d’une vingtaine de fêtes de wilaya à raison de 50 millions de centimes par fête. Le club phare de football, en l’occurrence la jeunesse sportive de Kabylie, a été soutenu par un montant de 1,5 milliard de centimes. «Il est vrai que les subventions ne sont pas à la hauteur des besoins exprimés, mais nous avons tenu à satisfaire toutes les demandes».

Hocine T