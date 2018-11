Marche populaire pour un dépistage précoce

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Bravant la pluie et le froid, des dizaines de personnes ont pris part, hier matin, à une marche de sensibilisation sur le diabète et pour la promotion du dépistage précoce, au niveau du chef-lieu de la commune d’El Kseur. C’est à l’appel de l’association locale des diabétiques que cette action de sensibilisation a eu lieu, avec l’objectif de marquer les esprits dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, coïncidant avec le 14 novembre de chaque année. «La famille et le diabète» est le thème choisi cette année par la fédération internationale du diabète (FID) pour célébrer cette journée. «Le but de cette marche est d’encourager les gens à faire un dépistage précoce, afin de réduire les risques de complications», a expliqué l’un des organisateurs. Des femmes et des hommes de tous âges ont participé à cette marche populaire, dans une ambiance festive. «Je trouve cette initiative très louable. Je suis très contente d’y prendre part», a affirmé une vielle femme, atteinte du diabète. Le choix de ce mode de sensibilisation n’est pas fortuit. En effet, la marche est très recommandée pour tout le mondes, mais plus particulièrement pour les diabétiques. «La marche est un traitement préventif du diabète. En ce qui concerne les diabétiques de type 2, ils doivent marcher pour réguler leur diabète. Il faut impérativement pratiquer la marche et adopter un régime alimentaire sain», a recommandé un médecin, ayant pris part à cette marche. Selon des spécialistes en diabétologie, un diabétique qui fait quotidiennement 30 minutes de marche pendant au moins trois mois fera baisser son hémoglobine glyquée de 0,5 %. Pour le pré-diabétique, il a été prouvé, selon des études scientifiques, que 65 % des pré-diabètes peuvent être prévenus par deux heures et demie de marche par semaine, pour éviter de passer au diabète. Notons par ailleurs que l’association des diabétiques d’El Kseur a organisé sa 9e rencontre d’information et de sensibilisation sur le thème «Diabète et grossesse», au niveau du CEM Drir d’El Kseur. Quatre communications étaient au programme sur des thèmes liés à cette maladie chronique. Le Dr Bellouze, exerçant au CHU de Béjaïa, a animé une conférence sur le thème «Diabète et grossesse : gestation», alors que son collègue Dr Maafa a consacré son intervention aux conseils et diététiques pour diabétiques. Deux autres communications ont porté sur l’histoire du diabète et les conseils généraux dans la prise en charge de cette maladie.

B. S.