Conférence sur l’enseignement de l’anglais à l’université

Demain, l’auditorium d’Aboudaou abritera la deuxième édition de la Conférence nationale sur l’éducation civique et l’enseignement de l’anglais à l’université en tant que langue étrangère. Organisé par le département d’anglais de la faculté des lettres et des langues de l’université de Béjaïa, cet événement académique portera sur les défis et les contraintes de l’introduction de l’éducation civique dans les programmes scolaires et les perspectives de cette éducation dans le contexte des institutions supérieures algériennes. En plus de ces axes, il sera également question de l’impact des stratégies d’éducation civique sur les citoyens de demain, le développement professionnel de l’enseignement au sein du programme scolaire et, enfin, des valeurs éthiques et l’éducation civique dans l’enseignement et l’apprentissage de l’anglais. L’éducation civique promeut la compréhension des idéaux d’une société démocratique et d’un engagement bien pensé aux valeurs et aux principes de cette société. L’éducation s’est toujours intéressée à la façon de préparer les futurs citoyens et aux moyens de les intégrer dans la société. Aujourd’hui, cet intérêt concerne de plus en plus les langues étrangères. En d’autres termes, apprenants, enseignants et institutions doivent atteindre le niveau de compréhension et d’acceptation des droits et des responsabilités requises pour une communauté saine. Cette conférence portera sur l’identification, la réflexion et l’échange des expériences sur l’éducation civique dans l’enseignement et l’apprentissage de l’anglais comme langue étrangère.

