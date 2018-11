Que la fête commence !

Par DDK | Il ya 37 minutes | 115 lecture(s)

C’est dans une véritable ambiance de fête que la saison hivernale de Tikjda a été ouverte avant-hier au niveau du centre national des sports et des loisirs (CNSLT), situé sur les hauteurs de la commune d’El-Esnam, à l’Est de la wilaya de Bouira.

Expositions de divers objets d’artisanat, soirée musicale et lancement de nouvelles activités, sont certaines des activités concoctées par les équipes du CNSLT pour annoncer l’arrivée de la saison hivernale, donc de la neige au cœur du massif du Djurdjura. En effet, la cérémonie officielle a été lancée dans l’après-midi du vendredi, avec notamment plusieurs représentations de chorale et d’une troupe de musique traditionnelle kabyle «Idheballen». Plusieurs dizaines de touristes, notamment des familles venues de plusieurs wilayas du pays, ont assisté au lancement officiel de cette saison, qui s’annonce très prometteuse pour le rendement touristique et sportif du CNSLT. Les quatre unités hôtelières de la station climatique affichent déjà complet, vu la grande affluence touristique que connait Tikjda, depuis la fin du mois d’octobre dernier, marquée par une chute précoce de la neige. En plus des activités traditionnelles, sportives et touristiques marquant l’arrivée de l’hiver, le CNSLT a lancé cette année une nouvelle activité, en créant notamment un club sportif pour la discipline du tir à l’arc. Les sportifs ainsi que les touristes, pourront ainsi profiter de séances spéciales pour l’apprentissage de cette discipline peu connue en Algérie. Durant la même soirée, la brillante chanteuse Nouria, a animé une soirée musicale, avec plusieurs interprétations du patrimoine Chaâbi, Haouzi et Kabyle, au grand bonheur des familles hôtes du CNSLT. A noter enfin, que le directeur général du CNSLT, M. Smail Meziani, a assuré en marge du lancement officiel de la saison touristique d’hiver, que le CNSLT table sur un rendement très important cette année, notamment en raison de l’arrivée précoce des neiges. Un rendement estimé entre 25.000 et 30.000 locataires pour cette seule saison d’hiver. M. Meziani, affirmera aussi que le programme d’activité spécial hiver, se poursuivra au niveau du CNSLT et s’étalera jusqu’au mois d’Avril prochain, avec plusieurs activités, à l’image du Ski, de la randonnée sur neige, des campagnes de plantations d’arbres, des soirées artistiques et animations culturelles... Par ailleurs, le DG du CNSLT, a assuré que d’importants projets de réhabilitation, de modernisation et d’extension de la capacité d’accueil du centre, seront lancés dès la fin de cette saison.

Oussama Khitouche.