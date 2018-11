Les étudiants en grêve

Par DDK | Il ya 1 heure | 164 lecture(s)

Le portail extérieur du campus Targa Ouzemour et l’ensemble des blocs d’enseignement de celui d’Aboudaou, relevant de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, ont été fermés, hier, par des étudiants, réclamant essentiellement le droit d’accès sans conditions au Master, notamment pour les étudiants du département Tamazight, a-t-on indiqué. «Nous exigeons la réintégration de tous les étudiants privés arbitrairement de leur droit d’accès au master. Le changement du système d’inscription en est la raison. Moi par exemple, on m’a refusé l’accès au master, alors que ma candidature ne souffre d’aucune lacune. J’ai juste accusé un petit retard dans l’inscription», a dénoncé un titulaire d’une licence en langue et civilisation amazighes. Structurés dans une coordination locale des étudiants (CLE), ces protestataires ont aussi exprimé leur mécontentement suite à la fermeture du département d’Anthropologie de la filière de langue amazighe. «Nous ne comprenons pas les raisons de cette fermeture, c’est le flou total», s’indigne un autre étudiant.

