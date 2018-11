Par DDK | Il ya 23 minutes | 16 lecture(s)

«Le phénomène de la violence s’est amplifié progressivement. Aujourd’hui, il est présent dans tous les domaines. La violence n’a jamais été prise en charge de façon rationnelle et étudiée».Tel est le constat fait, hier, par le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche (Forem), Mustapha Khiati, lors de son intervention sur les ondes de la chaine III de la radio nationale. «On constate quotidiennement la présence de la violence à travers tous les aspects de la société, dans les domiciles, les stades et à l’école», a-t-il dit. Selon lui, ce phénomène a de multi facteurs liés à l’histoire, l’environnement et autres. «Si la violence a pris un visage aussi hideux et aussi dur, c’est en raison d’une superposition de diverses situations qui ont contribué à l’aggraver», a-t-il expliqué. Et d’ajouter : «On constate que l’école forme mais n’éduque pas. Il faut trouver d’autres espaces où il y a une véritable éducation, puisque le rôle de la famille est en train de se réduire», a noté M.Khiati. Ce dernier a pointé également du doigt la construction des grands ensembles d’habitations démunis d’infrastructures sociales. Dans ce sillage, il a tenu à s’interroger sur le vécu quotidien de leurs habitants, notamment les enfants. Par ailleurs, en vue de porter des solutions à ce phénomène qui gangrène la société, le même responsable a souligné l’importance de mettre en place plusieurs mesures. En effet, M. Khiati a mis en avant le soutien psychologique et la formation des psychologues. Il faut mettre en place, a-t-il ajouté, des points d’écoute qui doivent accompagner la construction des nouveaux logements, ainsi que des infrastructures sociales. Il s’agit aujourd’hui, de mettre en place des groupes de travail «composés de sociologue, de psychologues, d’éducateurs et même de philosophes, pour voir et cerner les raisons de ces problèmes et trouver comment les endiguer», a-t- il encore soutenu.

Samira Saïdj.